Çiğdem Toker: Yeni havalimanı işçisi böcek midir?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 29 Ekim 2018 Pazartesi, yani Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan yeni havalimanıyla ilgili, kolektif umursamazlık, ses verilmesi gereken ciddi bir meselenin varlığını işaret ederek, "Yeni havalimanı işçisi böcek midir?" diye sordu.

İstanbul üçüncü havalimanında insanlık dışı çalışma koşullarını protesto eden 30 işçi cezaevinde. Geçen günlerde 6'sının tahliye edildiğini hatırlatan Toker, tutukluluk halinin işçilere gözdağı niteliği taşıdığını kaydetti. "Yeni havalimanı işçileri böcek midir?” sorusunu yönelten yazar, "Rahatsız edici bu sorunun yüzlerce muhatabı var. Düşünmeli çünkü sorumlu makamdaki kişilerce sergilenen kolektif umursamazlığın biraz olsun rahatsızlıkla yer değiştirmesi gerekiyor. Kimliği bilinmeyen işçinin cesedinin rögara atıldığı, orada Nepalli işçiler tarafından bulunduğu söylentilerine herhangi bir yalanlama gelmedi.

Bütün bunların anlamı nedir?

Patronların, bürokratların, kamu görevlisi ve şirket yetkililerinin bu suskunluğu, iş kazası görünümlü bu ölümlerin ikrarı ve 'Nasılsa yoksullar' diye üzerlerinin sonsuza dek kapatılacağı anlamına mı geliyor?

Hiç değilse bunun yanıtı verilsin de 'kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in bayramına, 29 Ekim'e rastlatılan bu açılışın anlamı üzerine bir kez daha düşünelim" dedi.

Çiğdem Toker'in "Yeni havalimanı işçisi böcek midir?" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.