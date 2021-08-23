Çiğdem Toker, üç bakanlığın 2021 yılı bütçesine bedel tutarındaki ihaleyi yazdı: Bana bile “Bu kadar da olmaz” dedirtti

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Enerji, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarının 2021 yılı bütçesine bedel tutardaki “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı İşi” ihalesinin pazarlık usulüyle tek kalemde gerçekleştirildiğine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Bana bile ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti” dedi.

“Yaklaşık Değer: 16.338.146.708,00 TL. Evet, 16.3 milyar TL. (2021 yılında Enerji Bakanlığı'na 4, Ticaret Bakanlığı'na 6.6, Dışişleri Bakanlığı'na 5.8 milyar TL ödenek konuldu.) Bu büyüklükteki bir ihale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, ayrı kesimlere bölünme gereği duyulmadan, tek kalemde ve pazarlık usulüyle ihale edildi” diyen Toker, şu tabloyu paylaşarak devamında şunları kaydetti:

19-20 Ağustos'ta yapılan ihaleye katılan firma ve teklifler:

(En düşük teklifi veren Taşyapı dışındaki tekliflere dikkat. Yaklaşık maliyetin çok çok üzerinde….)

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