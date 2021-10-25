Çiğdem Toker: Türkiye “gri liste”den nasıl çıkacak?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye almasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Türkiye 'gri liste'den nasıl çıkacak?" sorusunu irdeledi.

Toker, "Sorunun cevabı, 2019'da taahhüt ettiği, yeterince iyi atmadığı adımlarda saklı" diyerek şunları kaydetti:

– Yüksek riskli sektörlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye daha fazla parasal kaynak ayırmak.

– Özellikle yerinde denetimleri arttırmak.

– Kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatını ihlal edecek haller için, “kayıtlı olmayan para transferi hizmetleri ve döviz büroları”nda caydırıcı yaptırımlar uygulamak. (Özellikle bu tip büroları işletenlerin bilgilerini güncel ve mevzuata uygun tutmak konusunda)

– Kara para aklama soruşturmalarını destekleme için mali istihbarat kullanımını geliştirmek.

– MASAK'ın daha proaktif olması. Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak.

– Terörün finansmanı davalarını izlemekle sorumlu makamlar için açık sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlemek

– Terör davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek. Terörün finansmanı soruşturmalarında, BM'nin ilan ettiği grupla öncelik vermek. Terörün finansmanı dosyalarını, destek ağlarını ortaya çıkaracak biçimde genişletmek.

– Türkiye'nin risk profiline uygun olarak, BM'nin belirlediği gruplarla ilgili talepleri ve yaptırımları değerlendirirken, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda risk temelli bir yaklaşımı uygulamak.

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