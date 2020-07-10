Çiğdem Toker: Trakya’da 'garanti'li çevre katliamına kredi verilecek; yine bir kamu özel işbirliği projesi ufukta görünüyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, nın Halkalı-Kapıkule demiryolu kapsamında 76 km'lik Halkalı-Çerkezköy hızlı tren hattı için TCDD'ye 100 milyon dolar kredi vereceğini duyurdu. Toker, "EBRD'nin 3 Temmuz'da açıkladığı kredi, toplam yatırım tutarının bir kısmı. Toplam yatırım 663.5 milyon dolar olarak belirlenmiş. Kalan 563.5 milyon dolar finansmanın nasıl sağlanacağı net değil. Yine bir Kamu Özel İşbirliği projesi ufukta görünüyor" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Trakya halkının zaten tepkili olduğu ve tarımsal alanları toza, çimentoya boğan projenin parçası olan bu hat; yeşile daha büyük faturalar ödetecek. Yetmedi, insanları işinden ve evinden edecek. Yerlerinden sürecek. Kuşların yaşam alanlarına zarar verecek. Bu acımasız fatura, bu kelimelerle olmasa bile şimdiden kayıtlara girdi." görüşünü savundu.

Toker, Proje, Halkalı-Kapıkule arasındaki yüksek hızlı demiryolunun Bulgaristan sınırına yakın ikinci aşaması. Mevcut altyapı değiştirilecek. Yeni hızlı tren yoluyla, Türkiye-AB arasında güvenli, sürdürülebilir, düşük karbonlu ve uygun yolcu ve yük demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi hedefleniyormuş. Peki ne pahasına? Bu sorunun cevapları, ne ironiktir ki yine EBRD sayfasında verilmiş. Önemli çevresel ve sosyal etkilere yol açacak oluşu nedeniyle proje EBRD'nin A kategorisine alınmış. Anlamı şu: Çevresel ve Sosyal Etki değerlendirmesi için uluslararası ve ulusal danışmanlar, projenin yol açacağı hasar ve kayıplar ile neler yapılması gerektiğine dair bir 'paket' hazırlayacak. (Not: Danışmanlıklar için milyonlar ödenecek) Bu 'paket', EBRD yönetimince Türkçe -İngilizce olarak açıklanacak." ifadesini kullandı.

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