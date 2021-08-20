Çiğdem Toker: TMSF’nin Sürat Kargo ihalesi kamu kaynakları açısından çelişkili

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için yaptığı ihalenin kamu kaynakları açısından çelişkili olduğuna belirterek, Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş. şirketine dikkati çekti.

TMSF’nin yaptığı ihalenin sonucu üç hafta geçmesine karşın açıklamadığını da belirten Toker, ihaledeki en yüksek teklifi 3335.5 milyon lira olarak Port Kargo ve Lojistik adı şirketin verdiğini hatırlattı. Söz konusu şirketin, denizcilik şirketiyken, ihaleden üç hafta önce unvan ve amaç değişikliğine gittiğini, sahibinin ise iktidara yakın dinci vakıfların yönetiminde yer alan Halil İbrahim Bacacı olduğunu daha önce yazdığını hatırlatan Toker, devamında şunları kaydetti:

Kamu kaynaklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren TMSF'nin bu ihalesinde kamu kaynakları açısından çelişkili bir boyut mevcut:

TMSF, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, ihalede esas alınan şirket değerinin 2019 yılında hazırlanan bir rapora dayandığını bildirmişti. Kuşoğlu telefon görüşmemizde, bu cevabın iddialarını doğruladığını belirterek, “2019 yılında hazırlanan rapor, zarar ettiği belirtilen 2016, 2017, 2018 yıllarını esas alıyor. Evet, şirket o zaman zararda. Ama o raporu izleyen iki yıl boyunca şirket kâr ediyor. Alacak kişi, 335.5 milyon TL teklifi aslında kârlı bir şirkete vermiş” değerlendirmesini yaptı.

Değer tespitinde gölge mi var?

Diğer taraftan aynı TMSF açıklamasında, Sürat Kargo ile Sürat Lojistik şirketlerinin değer tespitinin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) tarafından yapıldığı belirtilmişti. Bu konuyla ilgili, yine kamu yararı açısından önem taşıdığını düşündüğüm bazı bilgi ve iddialar ulaştı. Öne çıkan iddia şu: Port Kargo'nun sahibi Halil İbrahim Bacacı'nın sahibi olduğu diğer bir şirket olan “Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş.” nin ihale tarihinden önce inceleme yaptığı.

Bu iddia sonrasını soru olarak yöneltiyorum. Kamunun hakları için faaliyet gösteren TMSF'nin bu sorulara yanıtı, hepimiz ve bütün vergi yükümlüleri için önem taşıyor:

TMSF'nin Sürat Kargo'ya ilişkin muhammen bedel çalışmasında, kamuoyuna açıklamış resmi TSKB çalışması dışında (ve daha sonraki bir tarihte) “Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş. adlı şirket de yer aldı mı? Yer aldıysa dayanağı nedir? Bacacı'nın şirketi Port Kargo ve Lojistik, ihaleye girerken diğer katılımcılardan daha mı fazla bilgi sahibiydi?

Unvan değişikliği detayı

Bu arada “Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş.” şirketinin sicil kayıtlarında Port Kargo'dakini anımsatan bir detay dikkat çekiyor. İddialara konu şirketin kuruluş tarihi 26 Kasım 2019. Kuruluş 2 Aralık 2019 tarihli sicilde yayımlanıyor. Şirketin ilk adı: “Bacacı Uluslararası Dış Ticaret A.Ş.” Bilgisayar, iletişim, kimyasal madde, elektrik elektronik, inşaat, otomotiv, tekstil, halı dokuma gibi konular sıralı. İki ay sonra, unvan ve amaç değişikliğine gidiliyor. (Port Denizcilik'in, Port Kargo ve Lojistik oluşu gibi) 2 Mart 2020'de yayımlanan karara göre, şirketin yeni adı, “Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş.” oluyor. Unvanın yanı sıra şirketin “amaç ve konular”ında da değişikliğe gidiliyor. Bu maddeye “yönetim ve danışmanlık” başlığıyla yedi madde daha ekleniyor. Yeni maddeler, “resmi kurumlara yatırım, bankacılık, işletmecilik, finans, pazarlama v.s. gibi konularda bilgi sağlamak, denetim ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak” diye sürüyor.

Sürat Kargo ihalesinin adil ve rekabetçi yapılıp yapılmadığına ilişkin iddia ve soruların yanıtları, bütün yurttaşlar için önem taşıyor.

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