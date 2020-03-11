Çiğdem Toker: Sığınmacılara şiddet uygulandığı, meslektaşlarımızın tutuklandığı geçen hafta iki büyük ihale kamuoyuna duyurulmadı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, geçen hafta gerçekleştirilen iki büyük ihalenin kamuoyuna duyurulmadığını yazdı.

Toker, İlki 'İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi İnşaatı'. Yaklaşık maliyeti 222.5 milyon TL olarak belirlenen bu ihaleye TOKİ, 8 firmayı davet etmiş: Kalyon, REC Uluslararası, Taş Yapı, Yıldızlar, Maksem, Can İnşaat, Özyazıcı İnşaat, Pekintaş İnşaat. En uygun teklif 208 milyon TL ile Taş Yapı'dan gelmiş (Taş Yapı'yı Kadıköy'deki meteoroloji arsasına yaptığı “Four Winds” projesiyle hatırlarsınız.)" ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

TOKİ'nin geçen hafta 21/b usulüyle yaptığı ikinci ihale Elazığ'da 381 konut ve 10 dükkan ve cami yapımına ilişkin. 9 şirketin davet edildiği bu ihalenin yaklaşık maliyeti 126 milyon 852 bin TL. (Bu ihalenin 21/b'nin gerçek amacına uygun olma ihtimali mevcut. Elazığ'daki deprem dolayısıyla) En uygun teklif 101.8 milyon TL ile Aydur İnşaat'tan gelmiş.

Geçen hafta yapılan bir diğer 21/b ihalesi TMSF'den. Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaat işini pazarlık usulüyle ihale eden TMSF, yedi firmayı davet etmiş. 337 milyon 89 bin TL yaklaşık maliyetli ihalede, en uygun teklifi 280.4 milyon TL ile Mustafa Ekşi-İlkyapı İnşaat ortaklığının verdiğini öğrendim.

İnsanca bir hayat isteyen sığınmacılara şiddetin uygulandığı, meslektaşlarımızın tutuklandığı, adalet arayanların arttığı, işkence çığlıklarının yükseldiği geçtiğimiz hafta, yaklaşık 600 milyon TL'lik ihale halka duyurulmadan yapıldı.

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