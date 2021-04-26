Çiğdem Toker: Ruhsar Pekcan’ın şirketinin bayisi, bakanken danışmanı olan Cahit Alagoz’ün şirketi mi?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında bir okurunun görevden alınan Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanı iken danışmanlığına getirilen Cihat Alagöz’ün kurduğuı şirketin, bakanın şirketi Nanoksia’nın bayisi olduğu iddiasında bulunduğunu yazdı.

“Okurum, Pekcan'ın danışmanı Alagöz'ün, şirketi ALZ Grup'un bakanın aile şirketi Nanoksia'nın bayiliğinin sektör içinde bilindiğini ekliyor. Yakın zamana kadar ALZ Grup'un web sitesinde Nanoksia'nın bayiliğinin yapıldığı bilgisi de yer alıyormuş. Ancak şirket bu bilgileri sayfadan kaldırmış” diyen Toker devamında şunları kaydetti:

Ticaret Sicil'e göre ALZ Grup A.Ş. sekiz ay önce (25 Ağustos 2020) kurulmuş bir şirket. 250 bin TL sermayeli şirketin diğer ortağı Mülkiye Alagöz.

Ticaret Bakanı danışmanısınız. Bu göreve geldikten sonra, danışmanı olduğunuz bakanlığın faaliyet alanına giren bir ticaret şirketi kuruyorsunuz. Bakanın aile şirketinin bayiliğini üstleniyorsunuz.

Bütün bunlar normalse bayilik bilgisi sayfadan neden kaldırılır?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.