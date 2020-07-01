Çiğdem Toker: İktidar, barolarda 18 yıldır kuramadığı iktidarı, baroları bölerek kurmayı hedefliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, iktidarın Meclis'e getirdiği 'çoklu baro' düzenlemesine ilişkin, "İktidar, barolarda 18 yıldır kuramadığı iktidarı, baroları bölerek kurmayı hedefliyor" yorumunu yaptı.

Toker, "Baroların günlerdir eylemlerle karşı durduğu dayatmayı, TBMM'deki çoğunluğu üzerinden kanunla planlarken de demokrasi getirmekten söz edebiliyor. Nasıl bugüne dek ülkeyi geriye götüren baskıcı, anti demokratik bütün adımları iyi bir şey yapıyormuş gibi sunduysa, çoklu baroyu da aynı ters kurguyla maniple ediyor yani. Üstüne üstlük baroların protesto ettiği düzenleme için alenen yalana başvurup 'Hukukçuların desteği alındı' bile denilebiliyor." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleği için yapılacak 'reform' baroların sayısını arttırmaktan geçmiyor. O reform, avukatların, mesleklerini icra ettikleri alanlarda hak ihlallerine uğramasına yol açan zihniyeti değiştirmekle olur. Bu zihniyetin değişmesi ise yargılamada 'silahların eşitliği' olarak anılan iddia ve savunma makamının hak ve yükümlülükler açısından eşit olanaklara sahip olması, bu imkanların yargılamada sunulması anlamına geliyor. Yapacak mısınız?" diye sordu.

Toker, "Gerçek reform, avukatların gizli tanık beyanlarıyla bu kadar kolay hapse atılmamasıyla, savunma mesleğine layık olduğu saygının gösterilmesiyle, polis tarafından bu kadar rahat itilip kakılmamasını sağlamakla, özlük haklarını iyileştirmekle, 'işçi avukatlık' meselesi üzerine düşünüp çözüm üretmekle olur. Üretecek misiniz?" ifadesini kullandı.

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