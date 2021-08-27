Çiğdem Toker: İhalelere doymayan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti, Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle gözü daima vatandaşın cebinde olan projedir

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılması planlanan ikinci pist için gerçekleştirilen son ihaleyi kaleme aldığı yazısında, “Sabiha Gökçen'in ikinci pisti, Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle gözü daima vatandaşın cebinde olan projedir” dedi.

Söz konusu ikinci pist mevzusunun yıllardır bitmek bilmediğini söyleyen Toker, “Oyalama sürerken, çatlaklar, göçmeler, çökmeler birbirini kovalıyor. Aksilikler çıktıkça da sorumlusu bizmişiz gibi Ulaştırma Bakanlığı ihale üstüne ihale yapıyor. Müteahhitlik firmalarına aktarılan milyarların hesabı sorulamıyor” diye yazdı.

Toker, ihaleye doyamayan Sabiha Gökçen’in ikinci pistiyle ilgili yapılan son ihalenin detaylarını şöyle aktardı:

Adı: Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatların Yapılması işi

Yaklaşık değer: 842 milyon 239 bin 810 TL, 66 kr

“Tünel güçlendirmesi” dedikleri iş, tüneldeki hasarın büyüklüğünü gösteriyor. Geçen yıl tünel inşaatında iki kez büyük çatlaklar oluştuğu haberleri medyada yer almıştı. Havalimanını yöneten HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, HaberAero sitesine, ikinci pistin sorununun Pendik sahilini otobana bağlayan tüneldeki çatlak olduğunu söylemişti.

Bu çatlaklarda çökmelerdeki sorumluluk ortaya çıkarılmadan yine yakın firmaların pazarlık usulü ihaleye çağrıldığı bir düzenin içindeyiz. Peki firmaların hataları sonucu tünele gömülen milyarları niye biz ödüyoruz? Sessizce yapılan bu son ihaleyle, yükü sırtımıza yüklenerek tüneldeki hasar kamufle mi edilecek?

En düşük teklifi veren Met-Gün'ü kamuoyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasıyla hatırlayabilir. Met-Gün, İBB AKP yönetimindeyken biriken asfalt hakedişlerini tahsil için, İmamoğlu'nun metro projeleri için sağladığı krediye haciz koydurmuştu. İBB'nin banka hesaplarına gönderilen hacizle 536 milyon TL'nin şirket hesaplarına geçtiği açıklanmıştı.

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