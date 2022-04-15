Çiğdem Toker: Hak arayışının kriminalize edilişi yeni değilse kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele eden bir derneği kapatma girişimi, yepyeni bir eşik

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Hak arayışının kriminalize edilişi yeni değilse kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele eden bir derneği kapatma girişimi, yepyeni bir eşik" dedi.

Toker şunları kaydetti:

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şiddete uğrayan sayısız kadına verdiği somut ve moral destekle geniş kitlelerin desteğini almış bir örgüt. Dün Gökçer Tahincioğlu'nun T24'te de yazdığı gibi başka ülkede yöneticilerine ödüller verilecek dernek, hamasi, yazım yanlışlarıyla dolu bir ihbar mektubuna dayanılarak kapatılmak isteniyor. Ha bir şey daha. Platformun açıklamasından öğreniyoruz ki, dernek yöneticilerine yönelik 'davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları' da listelenip dosyaya konulmuş.

Hak arayışının kriminalize edilişi yeni değilse kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele eden bir derneği kapatma girişimi, yepyeni bir eşik… Şu kadarını biliyoruz değil mi? Eğer Türkiye'de yargı, sağlıklı işleseydi, erkekler, cezasızlıktan, 'iyi hal' indirimlerinden devşirdikleri çarpık özgüvenle kadınları öldürmeyi akıllarından bile geçiremez, adalet arayışları ızdıraplı süreçlere dönüşemez, dolayısıyla Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu ortaya çıkaracak bir iklim oluşamazdı. Kadın cinayetleri durmayıp arttığına göre, bu cinayetlerin duracağı bir hayat için verilen mücadele de durmayacaktır.”

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