Çiğdem Toker: Haciz yasağı Merkez’in ana sözleşmesine girecek

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Merkez Bankası'nda hesap açtırmış yabancı ülkelerin merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklara haciz yasağı getiren düzenlemenin, Merkez Bankası’nın 29 Mart'ta yapacağı olağan genel kurul toplantısında haciz yasağı Merkez’in ana sözleşmesine gireceğini yazdı.

Bugünkü yazısında, Merkez Bankası’nın beklenen toplantıda bu yasal düzenlemenin Merkez Bankası Ana Sözleşmesi'nin bir parçası haline getirilmesi için değişiklik yapılarak hissedarların oyuna sunulacağını hatırlatan Toker, genel kurulda nisan sonunda boşalacak olan iki banka meclisi üyeliği ile bir denetleme kurul üyeliği için de seçim yapılacağına dikkati çekti.

Toker, “Yabancı merkez bankalarının hesaplarına, kim, hangi alacaklar için ve neden haciz uygulamak isteyebilir?” ve “Bu güvenceyi Türkiye'den hangi ülkeler ne karşılığı istedi” sorularının cevaplarının genel kurulda açıklık kazanmasını beklediğini yazdı.

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