Çiğdem Toker: Gazeteci barışı savunur

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Gazeteci; bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını veya inançsızlığını saldırı konusu haline getiremez, küçümseyemez, alay edemez." ifadesini kullandı.

Toker, "Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve 'sesini duyuramayanların' sesi olmakla yükümlüdür. Bu maddeleri epeydir aktarmayı istiyordum. Ama güncel habere yönelik bilgi ve veri paylaşmaya öncelik verdiğim için erteliyordum. İstanbul Valiliği'nin 'savaşa hayır'a yasak getirdiğini görünce zamanı olduğunu düşündüm. Valiliğin yasak yazısını dikkatle okudum. Tek cümle içinde çok mesaj, bağlamı belirsiz, neden sonuç ilişkisi kopuk ve tutarsız. İstanbul Valiliği'ne göre 'savaşa hayır' demek toplumsal iç barışı tehdit edebilirmiş. Buna ne denir bilemiyorum. Ama barışı savunmanın gazeteci sorumlulukları arasında yer aldığını biliyorum." görüşünü savundu.

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