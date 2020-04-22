Çiğdem Toker: Devletin koruyucu malzeme üreticisinden satın alma yerine açık açık 'hibe'ye zorladığı bir ihracat izni verildi, bakalım neler göreceğiz

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, devletin koruyucu malzemeleri satın almak yerine şirketleri 'hibe'ye zorladığını kaydetti.

Toker, "Maske dağıtımını DMO'nun yapması, USHAŞ ile sözleşme imzalayan 250'nin üzerinde maske, koruyucu tulum tedarikçisi firma sözleşmelerinin DMO'ya geçmesi demek. Ama devlet yönetimi ve mali kaynakların dağıtımı açısından çok daha önemli bir başlık var: Yeni sistemde 'hibe karşılığı ihracat izni' tartışıldı. Yeni sisteme göre salgın için ihtiyaç olan maske ve koruyucu giysiyi hibe etmeleri karşılığında, isteyen firmaya ihracat izni verilecek." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

“Hibe” sisteminin ayrıntıları toplantıda kararlaştırılmış. DMO sitesinde yayımlanan sözleşme örneğinde “hibe” kelimesi geçmiyor. Buna karşılık üreticinin ücret talep etmeyeceğine ilişkin bir madde ile “ürün sayısı” ile “ihracat izni verilecek sayı” diye hazırlanmış tablonun “hibe” anlamına geldiği belirtiliyor. Şöyle:

– 1 adet cerrahi maske teslimi, 1 adet cerrahi maske ihracat izni

– N95 maskede 1 adet teslim, 1 adet ihracat izni

– Koruyucu tulumda 1 adet teslim, 2 adet ihracat izni

Bir de çapraz teslim sistemi var:

– 2 adet N95 maske, 1 adet koruyucu tuluma

– 20 adet cerrahi maske, 1 adet koruyucu tuluma

– 10 adet cerrahi maske 1 adet N95 maskeye eş sayılacak.

Devletin koruyucu malzeme üreticisinden satın alma yerine açık açık “hibe”ye zorladığı bir ihracat izni…

Bakalım bu salgında daha neler göreceğiz.

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