Çiğdem Toker’den İçişleri Bakanı Soylu’ya: İktidar partisi binasında çalışan bir büro personelinin bu hayat standardını nasıl elde ettiği herkesi ilgilendirir

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor" açıklamasını değerlendirdi. Toker, "İktidar partisi binasında çalışan bir büro personelinin bu hayat standardını nasıl elde ettiği herkesi ilgilendirir" düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, "Kürşat Ayvatoğlu, AKP Genel Merkezi büro çalışanı. Lüks otomobilde uyuşturucu kullandığı görüntüleri çıkınca gözaltına alındı. 'Pudra şekeriydi' dedi, serbest bırakıldı. Kısa süre sonra tekrar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsmail Saymaz'a 'Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız' diyor. Soylu, ^Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor^yorumunu yapıyor. Bu mesele zaten siyasal. Ayvatoğlu, AKP Genel Merkezi'nin büro personeli midir? Uyuşturucu görüntüleri dışında lüks, şatafat dolu bir hayat sürdüğüne dair çok sayıda görsel dolaşımda mıdır? Evet. İktidar partisi binasında çalışan bir büro personelinin bu hayat standardına nasıl, hangi ilişkilerle, hangi kaynakları nasıl elde ettiği sorularının cevabı herkesi ilgilendirir. Kamusaldır, siyasaldır." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı Soylu’dan “Kürşat Ayvatoğlu” açıklaması: Bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor

TIKLAYIN | Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu: Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi

TIKLAYIN: Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

TIKLAYIN: Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Kokain değil, pudra şekeri çektik

TIKLAYIN: Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların nereye gittiğini araştırabilir