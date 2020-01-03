Çiğdem Toker: ÇED raporunda asbeste yer verilmemiş, Kanal İstanbul kanser riski de demek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunda görmezden gelinen asbest piskine dikkati çekti. Kazının 4 yıl süreceğini anımsatan Toker, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a konuya ilişkin “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asbest tehlikesine karşı ne diyor?” sorusuna yanıt istedi.

“Kanal İstanbul, denizde, havada, karada, sosyal hayatta, ulaşımda, su ihtiyacında, velhasılı insanın insanca bir çevrede yaşama hakkını oluşturan her unsuru ayrı ayrı ihlal edecek nitelikler taşıyor” düşüncesini dile getiren Toker, “Kanal İstanbul'un insan ve toplum yaşamı, ülkenin geleceği üzerindeki olumsuz etkileri sayıca o kadar çok ki, birine öncelik verip “en önemlisi bu” demek mümkün değil. Zaman ve yer elverdikçe bu olumsuzlukları dile getirmek yurttaşlık ve gazetecilik görevi. Kanserojen bir madde olan asbest riski bunlardan biri” ifadesini kullandı.

Toker yazısında, ÇED raporunun asbest riskinden bahsetmediğinin altını çizdi.

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