Çiğdem Toker: Bu kadar balkon alkışı yeter, onların hastalarını iyileştirmek için malzemeye ihtiyacı var

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele eden sağlık emekçileri için başlatılan alkışlı destek eylemini hatırlattığı yazısında, "Sağlık çalışanlarını alkışladık. Seçtikleri, icra ettikleri bu meslek, gerektiğinde kendi hayatlarından vazgeçmelerini gerektirdiği için onlara gönül borcumuz bitmez. Ama bu kadar balkon alkışı yeter. Onların hastalarını iyileştirmek için malzemeye ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı'nın kiracılık yaptığı Manisa'da sağlık çalışanlarının evlerinden getirdiği dikiş makinalarıyla maske diktiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı'ndan uzun yıllar gelir tahsil edecek olarak Manisa Şehir Hastanesi'nde neden yeterli maske olmaz?" diye sordu.

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