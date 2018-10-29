Çiğdem Toker: Bizim Cumhuriyetimiz, hizaya girmeyi reddedenler ile var olacak

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanının 95. yılı olduğunu ancak, içinde bayram coşkusu olmadığını belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nın İstanbul'da yeni havalimanı açılışıyla kutlanacağını hatırlatan Toker, "Gerçekler o alanda gizlenirken, Cumhuriyet değerlerine inançla bağlı olanların kaybedilenleri yeniden kurma ve çoğaltma ümidi ise diri kalmayı sürdürecek.

Bizim Cumhuriyetimiz, hizaya girmeyi reddedenler ile var olacak" dedi.

Bugün kutlanacak Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet olmadığını savunan Çiğdem Toker nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Kamu sermayesiyle kamu için kurulan canım kuruluşların destekçi şirketlere elden çıkarıldığı, köylünün topraksız bırakılıp sermaye şirketlerinde ucuz işgücü olarak kullanıldığı, eğitimin dinselleştiği, Ensar'ın baş tacı edildiği, çocuklarımızın tarikat yurtlarında cinsel istismara uğradığı, bizi yönetenlerin bu rezilliği neredeyse örtmeye çabaladığı, yargının, yürütmenin bir kolu haline getirildiği, hak arayan herkesin şeytanlaştırıldığı, hiçbir şiddet eylemine karışmamış gazetecilerin, avukatların, siyasetçilerin cezaevine tıkıldığı, demokrasi kelimesinin unutturulduğu, ortalıkta sayısız kurum, kurul ve yüzlerce önemli şahsiyetin adı geçse de her kararın bir kişinin iradesine bırakıldığı bir rejim, bizim Cumhuriyetimiz olamaz."

"Gerçekler o alanda gizlenirken..."

İstanbul'da yeni havalimanının açılışıyla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya gövde gösterisine dönüşeceğine dikkati çeken yazar, "Gerçekler o alanda gizlenirken, Cumhuriyet değerlerine inançla bağlı olanların kaybedilenleri yeniden kurma ve çoğaltma ümidi ise diri kalmayı sürdürecek. Bizim Cumhuriyetimiz, hizaya girmeyi reddedenler ile var olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Toker'in "Bizim Cumhuriyetimiz" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz