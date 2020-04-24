Çiğdem Toker: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi için 40 milyon Euro kredi alındı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, geçtiğimiz hafta video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi için 40 milyon Euro'luk kredi alındığı bilgisini bugünkü köşesinde paylaştı.

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Toker, "Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla şehir hastanelerinin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunun ortaya çıktığını savunanların kesinlikle görmek istemediği bazı gerçekler var: Sağlık Bakanlığı'nın kendisini kiracı olarak konumlayarak Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırdığı şehir hastanelerinin büyük bölümü şehir dışında. Bu, özellikle yoksullar için zaman ve para kaybı demek. Evinden çıkan vatandaşın bazen iki bazen de üç toplu taşıma aracına binmesi gerekiyor. Garanti verilen şehir hastaneleri açılabilsin diye şehir merkezlerindeki hastaneler kapatıldı. Açıkça söylenemeyen nedeni, şehir hastanesini yapıp işleten şirketlerin para kazanma zorunluluğu. Sözleşmeler gizli olduğu için devletin şirketlere sağladığı avantajların detaylarını tam bilmiyoruz. Bildiğimiz en önemli gerçek, vergiye dönüşen bu garantilerin büyüklüğü." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Ve anlaşılan bu garantiler o kadar sağlam ki İngilizce kısa adı EBRD olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bir şehir hastanesi için 40 milyon Euro kredi verebiliyor. Çok yeni bir gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta acil servisini açtığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne EBRD 40 milyon Euro kredi sağlayacak. 23 Nisan'da yani dün kendi internet sitesinden duyurdu. İlginçtir, bu hastanenin finansal kapanışının tamamlandığı ta üç yıl önce açıklanmıştı. 2017 yılında Çırağan Oteli'ndeki törenle duyurulan İkitelli Şehir Hastanesi'ne bu kredi, önceki kredi borçlarını yeniden yapılandırması için verilecek.

Hatırlatma notu: Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığı ile üstlendiği İkitelli Şehir Hastanesi 163 milyar Japon Yeni tutarındaki kısmına ilişkin finansal kapanışla da Avrupa'da “Yılın PPP Anlaşması” seçilmişti.