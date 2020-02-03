Çiğdem Toker: Bakan Albayrak’ın danışmanı Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye Varlık Fonu’ndaki atamalara bugünkü yazısında dikkati çekti. Toker, “İmzaya yetkili Genel Müdür yardımcısı olarak atanan Ömer Demirhan'ın, TVF Başkanvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın danışmanı olduğunu, kısa bir süre önce de JCR Eurasia'nın başkanvekilliğine de seçildiğini anımsatalım.” ifadesini kullandı.

Toker yazısında, ”Türkiye Varlık Fonu A.Ş. (TVF) Akmerkez'den çıkmış. Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki Vakıfbank Apartmanı No:22'ye taşınmış. Boğaz manzaralı bu yeni adres, Vakıfbank'ın Bireysel Emeklilik Genel Müdürlüğü Binası'ydı. TVF'nin taşınma kararı 16 Ocak 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. İlk kurulduğu Kasım 2016'da Borsa İstanbul'un İstinye'deki yerleşkesinde adres gösteren TVF, yaklaşık üç yıl önce bağımsız bölüm kiraları o dönem 35-38 bin dolar arasında değişen Akmerkez E Kule'ye taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Varlık Fonu'nun başına kendisini getirmesinden bu yana, önemli toplantılar Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılıyor” bilgilerini paylaştı.

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