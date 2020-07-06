Çiğdem Toker: Aydın-Denizli otoyol ihalesi, bu ülkede insanca bir hayat için gerekenlerin üzerinden silindir gibi geçildiği bir haftada yapıldı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sakarya Hendek'te 6 işçinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasındaki patlamanın, baro düzenlemesinin Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçtiği, İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekilmesi yönünde tartışmaların yaşandığı haftada Aydın-Denizli otoyol ihalesinin gerçekleştirildiğini yazdı.

Toker, "İktidarı eleştiren TV'ler karartıldığı, sahibi MÜSİAD temsilcisi olan şirketin Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlayıp işçilerin can verdiği, baroları partiye bağlama yasasının Meclis'ten, avukatlara gaz sıkılıp, gazeteciye gözaltı eşliğinde geçirildiği, İstanbul Sözleşmesi'nden geri vites açıklamalarının yapıldığı ve daha sayılamayacak kadar çok hak ihlalinin yaşandığı bir haftada… Aydın-Denizli otoyol ihalesi, bu ülkede insanca bir hayat için gerekenlerin üzerinden silindir gibi geçildiği bir haftada yapıldı." düşüncesini dile getirdi.

İhaleye 6 firmanın katılmasının dışında bir bilginin açıklamadığının altını çizen Toker, "Devletin, otomobil ve kilometre (km) bazında 5 Euro/cent garanti vereceği daha önce açıklanan Aydın-Denizli otoyol ihalesi, 3 Temmuz'da yapıldı. Yap işlet devret modeline dayalı ve bugüne dek dokuz defa iptal/ertelemeye uğrayan proje ihalesine bu kez 6 firmanın başvurduğu duyuruldu. Ama o kadar. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, katılan firma isimleri ile teklif tutarları yoktu. (Kamu yararına olacak bilgileri açıklamaya ne gerek var, öyle ya.) Bakanlık açıklamayınca, yapım süresi 3 yıl olarak planlanan, toplam 163 km uzunluğundaki otoyol ihalesine teklif veren firmaları öğrenmeye çalıştım. Kaynaklarım, bir firmanın teklif alma aşamasında elendiğini belirtti. Ulaştığım bilgilere göre, fiyat teklifleri 6.6 milyar TL ile 11.9 milyar TL arasında değişiyor." ifadesini kullandı.

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