Çiğdem Toker: Aşırı yağışın yol açtığı zarar nedeniyle kapatılan Ankara-Konya YHT hattının altyapı işlerini Öztaş İnşaat üstlenmiş

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında aşırı yağışın yol açtığı zarar nedeniyle kapatılan Ankara-Konya YHT hattının hangi şirketler tarafından yapıldığını irdeledi.

Söz konusu hattın kapatılmasının iyi olduğunu belirten Toker, “Menfezler taşmış, rayların altındaki dolgu alanları boşalmıştı çünkü” dedi. “TCDD'nin Ankara-Konya hattının kapanması dolayısıyla yaptığı açıklama bir tuhaf” diyen Toker şunları kaydetti:

Bakım ve onarım ekipleri inceleme yapacakmış, önlemler alacakmış. Seferler başlayınca kamuoyuyla paylaşılacakmış. Orada ne olduğuna dair bir aydınlatma bilgisi yok. Oysa herkes bu projeyi kimin yaptığını merak ediyor ve bilmek, vatandaşın en doğal hakkı. Ankara-Konya YHT'yi kimlerin yaptığını açık kaynaklardan okurlarla paylaşalım.

Ana yüklenici, Yapı Merkezi. (Şirket; garantili Avrasya Tüneli ile inşaatı devam eden garantili Çanakkale Köprüsü'nün müteahhidi. Yapı Merkezi'nin sitesindeki bilgilere göre şirket projedeki üstyapıyı gerçekleştirmiş.)

Projenin Kapsamı

Projedeki tüm hat üstyapısı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve merkezî kontrol sistemlerinin tasarım, üretim, montaj, işletmeye alınma ve personel eğitim hizmetleri Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hat üstyapısı: (balast altı ve balast tabakaları, travers, ray, makas vb.) Yapım ve işletmeye alma işleri.

Elektrifikasyon: (transformatör merkezleri, katener sistemi, uzaktan kumada merkezi) Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Sinyalizasyon: Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Telekomünikasyon: (gsm-r sistemi, transmisyon sistemi, fiber optik ve haberleşme kablo altyapısı, telefon-anons-yolcu bilgilendirme sistemleri) Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Altyapı Öztaş İnşaat'tan

Ankara-Konya YHT hattının altyapı işlerini de Öztaş İnşaat üstlenmiş. Yine şirketin kendi sitesinde sorumluluk sahaları şöyle tanımlanmış:

İşveren: TCDD Konum: Konya

Proje Tanımı: 250 km/h yüksek hızlı demiryolu altyapı inşaatı.

Proje kapsamında tamamlanan işler:

■ 15.6 milyon m3 kazı

■ 5.9 milyon m3 dolgu

■ 17 adet üst geçit

■ 25 adet alt geçit

■ 52 adet menfez

■ 1 adet köprü

■ 1.485 metre tünel

■ 18.472 metre telçit

Belki bu bilgiler doğrultusunda, TCDD yönetimi açısından sorumluluk tespiti kolaylaşır, kim bilir…

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