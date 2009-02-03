Çiğdem Anad'ın sorusu Şafak Sezer'i dondurdu

Programda Şafak Sezer'e, bir soru yönelten Çiğdem Anad, yanlış bir bilgi nedeniyle Sezer'e zor anlar yaşattı



Aysun Kayacı, Müjde Ar, Pınar Kür ve Çiğdem Anad'ın, NTV'deki programlarının bu haftaki konuklarından birisi Şafak Sezer'di.



Programın ilerleyen dakikalarında Şafak Sezer'e, bir soru yönelten Çiğdem Anad, yanlış bir bilgi nedeniyle Sezer'e zor anlar yaşattı.



İşte Şafak Sezer'in bir anda yüzünün sararıp şaşkınlık içinde kalakaldığı o anlarda konuşulanlar:



Anad: Siz aynı zamanda Ergenekon örgütünü dizi yapmak üzere bir senaryo çalışmasına başlamadınız mı?



Sezer: Yok böyle bir şey yok. Ödüm koptu. Yüzüme bak.



Kür: Beti benzi attı çocuğun.



Anad: Yok, internette öyle bir şey okudum da.



Ar: N'oluyorsun ayol? Kurtaramadın kendini bu akşam Ergenekon'dan. Hayır, diyor ki yani 'yapsanız iyi olur, sizi de bir götürseler' diyor.



Kayacı: Bıyık mıyık yakışmış falan diye.



Ar: Sende bir Ergenekonvari hava var.



Anad: Şu anda şu ortamda, böyle bir dizi film...



Sezer: Aman deyim!



Kayacı: Gerçeğinden bıktılar dizisini hiç izlemezler bence.



Anad: Şeytan, kurt adam, drakula filmleri yapmak hayali doğru mu?



Sezer: O evet. Şöyle bir şey olabilir, Aynadaki Düşman diye bir şey var, action falan ciddi bir iş falan. Bağlantısı orası olabilir ama öyle bir senaryo değil. Hala görüşmeleri devam ediyor onun. Hangi kanal olacağı bilinmiyor ama birileri almış, beğenmiş. Mart'tan sonra. Böyle bir durum var Türkiye'de.



(Televizyon Gazetesi)