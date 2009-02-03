T24 LogoT24 Logo
Magazin

Çiğdem Anad'ın sorusu Şafak Sezer'i dondurdu

Programda Şafak Sezer'e, bir soru yönelten Çiğdem Anad, yanlış bir bilgi nedeniyle Sezer'e zor anlar yaşattı

03 Şubat 2009 02:00

Programda Şafak Sezer'e, bir soru yönelten Çiğdem Anad, yanlış bir bilgi nedeniyle Sezer'e zor anlar yaşattı

Aysun Kayacı, Müjde Ar, Pınar Kür ve Çiğdem Anad'ın, NTV'deki programlarının bu haftaki konuklarından birisi Şafak Sezer'di.

Programın ilerleyen dakikalarında Şafak Sezer'e, bir soru yönelten Çiğdem Anad, yanlış bir bilgi nedeniyle Sezer'e zor anlar yaşattı.

İşte Şafak Sezer'in bir anda yüzünün sararıp şaşkınlık içinde kalakaldığı o anlarda konuşulanlar:

Anad: Siz aynı zamanda Ergenekon örgütünü dizi yapmak üzere bir senaryo çalışmasına başlamadınız mı?

Sezer: Yok böyle bir şey yok. Ödüm koptu. Yüzüme bak.

Kür: Beti benzi attı çocuğun.

Anad: Yok, internette öyle bir şey okudum da.

Ar: N'oluyorsun ayol? Kurtaramadın kendini bu akşam Ergenekon'dan. Hayır, diyor ki yani 'yapsanız iyi olur, sizi de bir götürseler' diyor.

Kayacı: Bıyık mıyık yakışmış falan diye.

Ar: Sende bir Ergenekonvari hava var.

Anad: Şu anda şu ortamda, böyle bir dizi film...

Sezer: Aman deyim!

Kayacı: Gerçeğinden bıktılar dizisini hiç izlemezler bence.

Anad: Şeytan, kurt adam, drakula filmleri yapmak hayali doğru mu?

Sezer: O evet. Şöyle bir şey olabilir, Aynadaki Düşman diye bir şey var, action falan ciddi bir iş falan. Bağlantısı orası olabilir ama öyle bir senaryo değil. Hala görüşmeleri devam ediyor onun. Hangi kanal olacağı bilinmiyor ama birileri almış, beğenmiş. Mart'tan sonra. Böyle bir durum var Türkiye'de.

(Televizyon Gazetesi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24