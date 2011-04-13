-ÇIĞ TEHLİKESİ YÜZÜNDEN YOL AÇILAMADI RİZE (A.A) - 13.04.2011 – Ovit Dağı'nda yol açma çalışmalarına pazartesi gününe kadar ara verildi. Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasındaki bölümünde kalan Ovit Dağı Üçoluklu Çeşme mevkisinde, çığ nedeniyle mahsur kalan 16 kişinin dün akşam kurtarılmasının ardından bölgedeki yol temizleme çalışmalarına, bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Dün gece, yol temizleme çalışması yaparken çığ düşmesi nedeniyle mahsur kalan ve sabaha karşı kurtarılan 5 kişi de bu sabah yapılan çalışmalara katıldı. Ekipler, öğle saatlerine kadar yaptıkları çalışmanın ardından, muhtemel çığ tehlikesine karşı çalışmalara ara verdi. Yol açma çalışmalarına pazartesi günü başlanacağı belirtildi. Öte yandan bölgede araçları bulunan kişiler, Ovit Dağı'na gelerek araçları almak istedi. Ancak yetkililer, yeni bir çığ tehlikesine karşı buna izin vermedi. Bölgede bulunan araçların gelecek hafta alınabileceği belirtildi. Bölgede zaman zaman küçük çaplı çığlar meydana geldiği bildirilirken, araçların geçişine Karayolları Çamlık Bakımevinden itibaren izin verilmiyor. Bu arada dün yol açma çalışmalarına katılmak üzere getirilen ve taşıyıcı araçtan indirilirken devrilen iş makinesi de diğer iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Rize-Erzurum karayolunun İyidere ilçesinde Hazer Mahallesi mevkisine de Ovit Dağı yolunun kapalı olduğuna dair uyarı tabelası konuldu. Ovit Dağı'nda dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu çığ meydana gelmiş, bölgede çok sayıda araçta toplam 26 kişi mahsur kalmıştı. Mahsur kalanların 11'i ilk etapta, diğerleri de akşam saatlerinde kurtarılmıştı.