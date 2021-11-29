Çiğ süt referans fiyatında 1,50 lira artış yapıldı

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkardı. Destek primi litre başına 20 kuruş olarak açıklandı.

Uygulanacak kalite kriterlerinde, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değeri baz alınacak. Ayrıca, yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için +/-7 kuruş fark uygulanacak. Yeni fiyat, 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olacak.

Fiyat kararını Ulusal Süt Konseyi verecek

Geçerlilik süresi ise süt yem paritesine göre uygulanacak. Parite 1.1’e düştüğünde Ulusal Süt Konseyi yeniden toplanarak referans fiyatı belirleyecek. Gıda Komitesi, çiğ süt fiyatına yönelik karar alma işini yeniden USK'ya bıraktı.

USK'dan yapılan açıklamada, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verilecek.