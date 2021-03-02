Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile çalışanı darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan şüpheli ile dün gece aynı çiğ köfteciye saldıran kardeşi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'tan acısız çiğ köfte istedi. Yılmaz Koç, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi Gurur Ş.'ye verdi. Gurur Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu öne sürerek, Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak Gurur Ş.'yi ikna edemedi. Gurur Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Yılmaz Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra Gurur Ş. küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Ş., Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Gurur Ş., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Gurur Ş.'ye tepki gösterdi. Büyüyen tepkilerin ardından Gurur Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gurur Ş.'yi yeniden gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü.

Kardeşi iş yerine saldırdı

Dün akşam saatlerinde olayın yaşandığı çiğ köfteci bu kez Gurur Ş.'nin kardeşi H.Ş. tarafından hedef alındı. Dün saat 22.00 sıralarında otomobille çiğ köfteciye gelen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı. Ardından kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.'yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.'yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerindeki Bilal T.'ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. H.Ş.'yi takibe alan polis, kısa sürede yakaladı. H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltındaki Gurur Ş. ve kardeşi H.Ş. ile onların yakınları olduğu öğrenilen B.B. ve D.B. kardeşler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurur Ş. ve Hüseyin Ş. adlı kardeşler tutuklanırken, Basri B. ve Doğukan B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.