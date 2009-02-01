Çığ altında kalan öğretmen hayatını kaybetti!

Siirt'in Pervari ilçesinde dün amcasıyla ava çıkan öğretmen, çığ altında kaldı. Köylülerin arama çalışmaları sonucu, öğretmenin cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gökbudak köyünde oturan ve kendi köyünde vekil öğretmenlik yapan Mehmet Garip Aka (26), dün amcasıyla köy yakınlarında ava çıktı.



Av sırasında amcasından uzaklaşan Mehmet Garip Aka'ya, daha sonra ulaşılamadı. Amcanın durumu bildirmesi üzerine, köylüler arazide arama çalışması başlattı.



Bir yamaçta çığ düştüğünü fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine, bu sabah arama çalışmasına jandarmanın desteğiyle devam edildi. Çalışmalar sonucunda, çığ altında Aka'nın cesedi bulundu.



Aka'nın cenazesinin, otopsinin ardından Gökbudak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



