Çiftlikbank'ın kurucusunun eski patronu: Gariban bir çocuktu

İnternet üzerinden yüksek kâr vaadiyle sanal hayvan sattığı “Çiftlik Bank”ı kuran 25 yaşındaki Mehmet Aydın'ın daha önce, Bursa’da, bir gece kulubüyle, konser salonu Bursa Suare’nin ortak mutfağında bulaşıkçılık yaptığı iddia edildi. Aydın’ın bu işe Ekim 2013’te başlayıp aynı yıl aralık ayında ayrıldığını söyleyen işyeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, “Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu" dedi.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre eşinin gelen paraları günlük olarak harcadığını anlatan Soysal, “2 ay boyunca da böyle sürdü. Sanal olarak alınan hayvanların gerçekten alınacağı söyleniyordu ancak ortada bir çiftlik ya da hayvan yoktu" ifadesini kullandı.

Soysal, "Bursa’da kiraladığı ofis ve dükkânda işlerini yürütüyor, fason yaptırdığı sucukları ya da satın aldığı yumurtaları şarküteri bölümünde kendi üretimi (Çiftlik Bank) olarak satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu. Kendisinin şahsi hesaplarım üzerinden para kaçırdığı konusunda bilgim yok" diye konuştu.

Mehmet Aydın’a ait şirket, tesis ve hayvanlara tedbir konuldu.

"Çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu"

80 bine yakın kişiden 511 milyon TL toplayan Mehmet Aydın’ın, eşinin hesabına 1.7 milyon TL aktardığı ve Uruguay’a kaçtığı ileri sürülmüştü. Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri’nin açılışında konuşan Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5.4 milyar TL katkıda bulunacaklarını söylemişti.

Aydın’ın daha önce, Bursa’da, Yusuf Sabahyıldızı’nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare’nin ortak mutfağında bulaşıkçılık yaptığı öne sürüldü. Aydın’ın bu işe Ekim 2013’te başlayıp aynı yıl aralık ayında ayrıldığını söyleyen işyeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, şunları anlattı:

“Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.”