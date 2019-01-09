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Çiftlikbank'ın kurucusu Interpol'ün en çok arananlar listesinde

Aydın 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı

09 Ocak 2019 11:56

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, artık Interpol'un en çok arananlar listesinde.

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan Interpol'ün 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol'ün sitesinde paylaşıldı.

Interpol'ün listesine Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi. 

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı.

Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu ise hala saptanamadı.
 

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