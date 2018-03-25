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Çiftlikbank soruşturması: 3 milyon liraya el konuldu

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konuld

25 Mart 2018 16:56

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulduğu öğrenildi.

 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank\'a yönelik olarak yürütülen, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç örgütüne üye olmak\", \"Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık\" ve \"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkililerin hakkında işlem yapıldığı ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği gerekçesi ile 3.090.340,02 TL,  16 kişi ve 3 firmanın malvarlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın tesislerine el konulduğu ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirti.

132 BİN KİŞİDEN 1 MİLYAR 139 MİLYON TL TOPLANMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali detaylarını da tespit etti. Hazırlanan resme raporlara göre Mehmet Aydın tarafından kurulan ve kardeşi Fatih Aydın’ın pay sahibi olup KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd Şti unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği, şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132.222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388.099 kişinin daha mevcut olduğu, sistem aracılığıyla 31.07.2016 tarihinden günümüze dek toplam 132.222 katılımcıdan 1.139.972.622,60 TL değerinde para toplandığı, bu süreçte katılımcılara 687.838.995,58 TL değerinde geri ödeme yapıldığı, sistemdeki malvarlığı değerinin 58.126.075,65 TL olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128.490,850 TL aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22.541.596,53 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2.971.905,011 TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin tespit edildiği, bu suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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