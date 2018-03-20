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Çiftlikbank operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı, 14 kişi aranıyor

7 ilde 19 adrese eş zamanlı adrese operasyon düzenlendi

20 Mart 2018 13:01

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Bursa, Çanakkale, Manisa'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen 4 şüpheli tutuklandı. Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanmasını çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ü.G, S.A, S.A.E. ve E.T. savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ekiplerce 7 ilde 19 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'da 2, Manisa ve Çanakkale'de gözaltına alınan birer şüpheli Sakarya'ya getirilmişti.

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