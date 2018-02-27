Çiftlik baskınında çocukları zorla tutan Abuzer Sayan: Sokakta kalmasınlar diye yardım ettim

İstanbul Kayışdağı’ndaki kaz çiftliğinde yaşanan kız çocuklarına cinsel istismar olayında, kızlar, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’ın “Yanlış yaparsanız öldürürüm” diyerek silah tehdidiyle ilişkiye zorladığını iddia etti.

Kayışdağı'ndaki kaz çiftliğinde yaşanan cinsel istismar olayında soruşturma derinleştirildi. Hem tutuklanan çiftlik sahibi, hem de kız çocuklarının emniyet ve adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kız çocukları, tehditle cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti, çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda kalmalarına izin verdim” deyip iddiaları reddetti.

Mağdurlardan 17 yaşındaki bir kız emniyetteki ifadesinde, Sayan’ın çiftlikte yurttan kaçan çocukları zorla tuttuğu, istismar ettiği, çiftliğin her yerinde kameralar ve silah olduğunu belirterek, kamera görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan mağdur “Çiftliğin bahçesinde ateş ettirdikten sonra verdiği mermileri alıp, ‘yanlış yaparsanız birini öldürüp olay yerinde bu mermileri bırakırım’ diye bizi tehdit etti” iddiasında bulundu.

17 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise zorla tutulduğu çiftlikte Abuzer Sayan’ın kendisini başka biriyle cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre görüntüleri kameraya kaydedip sosyal medyada yayınlamakla tehdit edildiğini anlatan kız, Sayan’ın kızına ait evde de kaldığını, orada da istismara uğradığını ifade etti.

"Sokakta kalmasınlar diye yardım ettim"

İki kız çocuğunun çiftliğe gidip ‘Kalacak yerimiz yok’ dediğini ve onlara yardım etmek istediğini öne süren zanlı Abuzer Sayan emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim” diyen Sayan şunları söyledi: “1 hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. ‘Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok’ deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim.”

Bir kız çocuğunu, kızının Sancaktepe’de bulunan evine götürdüğünü kabul eden Sayan, şunları söyledi: “Burada 1 ay kaldı ama ben kalmadım. Kızıma sorduğumda çocuğun annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesi beni aradı, gelip teslim aldı. Daha sonra annesi ve kızı çiftliğe geldi. Kalacak yerleri olmadığı için Ataşehir’de misafir ettim. 20 gün sonunda ayrıldılar. Kız geri döndü, annesinin kendisini satacağını söyledi. Sonra polis eve gelip kızı aldı. Beni kızım, anneleri veya bilmediğim kişiler şikâyet etmiş olabilir.”

5 ayrı suçlamadan tutuklandı

Abuzer Sayan, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “şantaj” suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evine yapılan baskından önce Sultanbeyli’deki evinin de basıldığı, 2 kızın bulunduğu ortaya çıktı. Sayan bu olayla ilgili “2 kız çocuğu evimde bulundu. Avukatlarıma bu durumu anlattığımda yanlış yaptığımı, onları yurda götürmem gerektiğini söylediler. Kızlara yurda gitmelerini, iyiliğim karşısında zor durumda kalmak istemediğimi söyledim. Kendilerini gönderdim” dedi. Sayan, meraklı olduğu için de silah ve mermileri bulundurduğunu ileri sürdü.