Çiftlik Bank kurucusu Türkiye'ye dönüyor; 'Tosuncuk' neden teslim oldu?

Avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” diyen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Sao Paulo'da teslim oldu. 77 bini aşkın kişinin gözü, On binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan, kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Mehmet Aydın’ın üç yıldır yurt dışında yaşadığı lüks hayattan geriye ne kadar para kaldığında. ‘Tosuncuk’un teslim olmasının nedeni olarak üç olasılık konuşuluyor.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, bu konudaki ilk değerlendirme ‘Parası bitti’ şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.

Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın’ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.

Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın’ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018’de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin’e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir.

Brezilya polisine teslime dilmek istemiyor

Hürriyet’in Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından öğrendiğine göre, Mehmet Aydın’ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir ‘kriz’ de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de ‘mütekabiliyet’ esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye’ye teslim edilmek istiyor. Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor.