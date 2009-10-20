T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çiftleşmesine engel olan sahibini hastanelik etti

Çanakkale'de erkek eşek, çiftleştiği sırada kendisini yularından çekerek ayıran sahibini 4 yerinden ısırarak hastanelik etti.

20 Ekim 2009 03:00

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Alakeçi Köyü'nde erkek eşek, çiftleştiği sırada kendisini yularından çekerek ayıran sahibini 4 yerinden ısırarak hastanelik etti.

Bugün öğle saatlerinde, 57 yaşındaki Ümmühan Karataş ile görümcesi 50 yaşındaki Şerife Karataş, birlikte Alakeçi Köyü'ndeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Beraberinde götürdükleri iki eşeği bir ağaca otlamaları için bağlayan kadınlar, mantar toplamaya koyuldu. Bir saat sonra dönen Ümmühan Karataş ve Şerife Karataş, eşeklerin çiftleştiğini gördü. Ayırmak için eşeklerin yanına giden Ümmühan Karataş, kendisine ait erkek eşeği yularındann çekiştirerek dişiden ayırdı.

Ancak eşek, bunun üzerine sahibi Ümmühan Karataş'a saldırıp yere düşürdü, kafasının üç yerinden ve dudağından ısırarak altına aldı. Görümcesi Şerife Karataş'ın yardımıyla kurtarılan Ümmühan Karataş, mantar toplamaya gelen diğer köylülerce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralarına dikiş atılan kadının gözlem altında tutulduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24