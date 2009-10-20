Çiftleşmesine engel olan sahibini hastanelik etti

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Alakeçi Köyü'nde erkek eşek, çiftleştiği sırada kendisini yularından çekerek ayıran sahibini 4 yerinden ısırarak hastanelik etti.



Bugün öğle saatlerinde, 57 yaşındaki Ümmühan Karataş ile görümcesi 50 yaşındaki Şerife Karataş, birlikte Alakeçi Köyü'ndeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Beraberinde götürdükleri iki eşeği bir ağaca otlamaları için bağlayan kadınlar, mantar toplamaya koyuldu. Bir saat sonra dönen Ümmühan Karataş ve Şerife Karataş, eşeklerin çiftleştiğini gördü. Ayırmak için eşeklerin yanına giden Ümmühan Karataş, kendisine ait erkek eşeği yularındann çekiştirerek dişiden ayırdı.



Ancak eşek, bunun üzerine sahibi Ümmühan Karataş'a saldırıp yere düşürdü, kafasının üç yerinden ve dudağından ısırarak altına aldı. Görümcesi Şerife Karataş'ın yardımıyla kurtarılan Ümmühan Karataş, mantar toplamaya gelen diğer köylülerce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralarına dikiş atılan kadının gözlem altında tutulduğu belirtildi.



