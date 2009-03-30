Çiftleşmeden üreyen termitler

Bazı termit kolonilerinde kraliçelerin erkeklerle çiftleşmeden kendi kendilerine üreyebildiği ortaya çıktı.



Science dergisini kapak haberinde, Japon ve Amerikalı bilimcilerin ensest durumunu engellemenin yolunu bulan bir termit türünde kraldan önce ölen ve koloninin devamını sağlamak için yumurta bırakması gereken kraliçelerin döllenme olmadan ürediğini belirlediğine yer veriliyor.



Okayama Üniversitesi'nden Kenci Matsuura ve ekibi, toprak altında yuva yapan 30 "Reticulitermes speratus" termiti kolonisindeki akrabalık ilişkilerini araştırdı.



Bir kral ve bir kraliçenin farklı sosyal sınıflar meydana getirmek için kurduğu kolonide, asker ve işçilerin tümünün kral ve kraliçenin genlerini taşıdığı görüldü. Ancak farklı genler taşıyabilecek birçok ikincil kraliçeye rağmen bu durumun görülmesi bilim adamlarının ilgisini çekti. Bu ikincil kraliçeleri inceleyen bilim adamları bunların kralın genlerini taşımadığını ve kendi kendilerine ürediği sonucuna vardı.



Karıncalarda bu tür üremeye sık rastlansa da termitlerde bu durumun az görüldüğünü belirten bilim adamları, kralın "kızlarıyla" çiftleşmesini önlemek ve koloniyi, babadan hısımlığın olumsuz etkilerinden korumak için kraliçenin "eşine" kendinin bir anlamda kopyası olan ikincil kraliçeler bıraktığı görüldü.



Termit nedir?



Özellikle Afrika'da yaşayan ve yağmur ormanlarında da benzerleri bulunan bir böcek türü. Sanılanın aksine bir karınca türü olmayan termitler karıncayiyenlerin ana besin kaynağı.