Çiftler yataklarını neden ayırıyor?

Çiftlerden birinin horlaması kavga sebebi olabiliyor. İnsanların yüzde 41'inin yatakta düzenli olarak kavga ettiği, araştırmaya göre üçte biri ise gece uyurken yatağı ayırdığı belirtiliyor.

Gece yatarken çiftlerin mutluluğunu bozan en önemli sorunlardan birisinin horlama olduğu belirtildi. Birçok çift bundan dolayı yatakta birbirleriyle mücedele ederken, kavga yatağı ayırmaya kadar gidebiliyor. Yeni yapılan bir araştırmada insanların yüzde 41'i eşinin horlaması nedeniyle gece münakaşa yaşıyor.

Sorun sadece gece kavga ile bitmiyor. Bazı çitler horlama nedeniyle birlikteliklerine son veriyor. Yapılan araştırmada çitlerin yüzde 28'i düzenli olarak yatağı ayırdığını söyledi.

Gazeteport'ta yer alan haber göre, araştırma 1134 horlayan kişi ve onların partneri ile yapıldı. Araştırmayı ilaç markası Nytol İngiltere'de Ulusal Horlamayı Engelleme Haftası çerçevesinde yaptı. Araştırmada horlayan insanların yüzde 24'si kendini huysuz hissettiğini belirtirken, yüzde 21'i sürekli olarak yorgun ve yüzde 16'sı da daha az üretken olduğunu söyledi.

Katılımcıların yarısından fazlası bu problaemin herhangi bir engel çıkarmadığını belirti. Kadınların dörtte biri ve erkeklerin yüzde 40'ı sürekli olarak horluyor ama yaklaşık yarısı arada sırada horladığını kabul ediyor. Edinburg Uyku Merkezi'nden Dr. Chris Idzikowski "Horlamak uyku kalitesine çok büyük etki yapıyor. Mütemadiyen sağlık sorunlarına yol açıyor. Çiftlerin horlama sorununa birlikte çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Horlamanın hastalık belirtileri açısından erken uyarı olabileceğini belirten uzmanlar çiftlerin bu konuda doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Detroit'teki Henry Ford Hospital uzmanları bu durumun atardamar kalınlaşmasına yol açabileceğini ve onun da beyin kanaması, felç ve kalp krizi ile sonuçlanabileceğini ifade etti.