Çiftler mutlu bir birliktelik için haftada kaç kez seks yapmalı?

Social Psychological and Personality Science'ta yayınlanan bir çalışmada mutlu bir birliktelik için haftada kaç kez seks yapılması gerektiği yer aldı. Söz konusu araştırmaya göre haftada 1 kez cinsel ilişki yaşamak normal. Ancak haftada 1'den azı riskli.

Yılda 51 kez

Araştırmalara göre evli çiftlerin büyük bir çoğunluğu yılda ortalama 51 kez birlikte oluyorlar. Evli çiftlerin sadece yüzde 5'i haftada 3 kez cinsel ilişki yaşıyor. Mutlu olmak için haftada 1 kez cinsel ilişki yaşamak normal. Ancak haftada 1'den azı riskli.

Cinsel Sağlık Uzmanı Dr. Laura Berman'a göre evli çiftler bekarlardan daha çok ve çeşitli seks yapıyor. New York Times'ta yayınlanan başka bir araştırma evli çiftlerin bekar insanlara göre daha tatmin edici birliktelik yaşadığını söylüyor.

Seks azalıyorsa boşanmalar artıyor

Sosyolog ve Evlilikte Seks Uzmanı Denise A. Donnelly, evli çiftlerin yüzde 15'inin 6 ay boyunca seks yapmadığını, sekssiz evliliklerde çiftlerin boşanmaya daha meyilli olduğunu söylüyor. Cinsel aktivitenin ideal bir sayısı olmadığını ve idealin çiftlerin mutluluğuna bağlı olduğunu ekliyor. Donelly'e göre çiftlerden her ikisi de bu durumdan mutluysa bir sorun bulunmuyor.

Mutsuz evliliklerin %57'sinde çiftler hala eşlerini seksi buluyor. Bu durum seks hayatını negatif etkilemeyebiliyor.

Çocuk sahibi olduktan sonra tatmin azalıyor

Araştırmalara göre ilişkilerde tatmin oranı çocuk sahibi olduktan sonra azalıyor. Bilinenin aksine sadece anneler özgüvenini kaybetmiyor, erkeklerin de testosteron seviyesi üçte bir oranında düşüş gösteriyor. Çocuk bakımına günde 3 veya daha fazla vakit ayıran babaların testosteron seviyesinde yüzde 20 oranında düşüş oluyor.

Uzun süreli birliktelik...

Araştırmalar uzun süredir birlikte olan çiftlerin birbirini daha az arzuladığını gösteriyor. Psikoloji Profesörü George Loewenstein çiftlerin birliktelikleri uzadıkça birbirlerini çıplak görmek konusunda heyecanlarının azaldığını belirtiyor.