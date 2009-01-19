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Yaşam

Çiftkurtlar’da 'vasi'lik savaşı

Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Çelik, 'Babam , beni bile tanımıyor, vesayeti bana verilsin' diyerek dava açtı

19 Ocak 2009 02:00

Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Çelik, “Babam Alzheimer, beni bile tanımıyor, vesayeti bana verilsin” diyerek dava açtı

Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından Çitkurtlar Otomotiv’in sahibi Şahin Mehmet Çelik (54), mahkemeye başvurarak, 83 yaşındaki babası Necdet Çelik’in vasisi olmak istediğini bildirdi.

Avukatı Bülent Vural aracılığıyla Sarıyer Adliyesi’nde “vasi tayini” davası açan oğul Çelik, 14 Aralık 1926 doğumlu babasının Tarabya Nurol Sitesi’ndeki evinde kendisiyle birlikte yaşadığını belirtti. Babasının uzun zamandır “düçar” (çaresiz) durumda bulunduğunu kaydeden oğul Çelik, “Kendisi alzheimer ve prostat hastasıdır. Hastalığının ilerlemesi sonucu iyiyi kötüyü ayırt edemeyecek haldedir. Beni bile hatırlamakta zorlanmaktadır. Beynine cant, kalbine stent takılmıştır” iddialarında bulundu.

Mahkeme, baba Çelik’i, Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevketti. Kolu mühürlenip hastaneye gönderilen baba Çelik’in raporunda, vasi atanması gerektiği yönünde görüş bildirildi.
Mehmet Çelik, babasının üzerine olan taşınmazların tespiti talebinde bulundu. Davayla ilgili görülen duruşmalara tanık olarak katılan Mehmet Çelik’in kız kardeşi Fatma Şahver Gezer (48) de babasının ikinci vasisi olmak istediğini bildirdi.

Necdet Çelik’in önce mal varlığı tespit edilecek.

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