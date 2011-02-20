-ÇİFTİYE 6 MİLYAR LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ ADANA (A.A) - 20.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bu yıl çiftçiye 6 milyar 244 milyon lira destekleme ödemesi yapacaklarını belirterek, ''Haziran ayına kadar bunun yüzde 90'ın üzerindeki kısmını ödemiş olacağız'' dedi. Eker, Adana'da, Çiftçiler Birliğini ziyaret etti. Bakan Eker, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olan Çiftçiler Birliğini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Gerek yağlı tohumlar, gerek hububat, gerekse de diğer tarım ürünleri açısından Adana'nın Türk tarımında önemli yeri bulunduğunu ifade eden Eker, yöre çiftçilerine geçen yıl 167 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti. Bu yıl çiftçiye 6 milyar 244 milyon lira tutarında destekleme ödemesi yapmayı planladıklarını duyuran Eker, ''Bunun içinde önceden ödediğimiz mazot, gübre, sertifikalı tohum, yağlı tohumlar, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri gibi desteklerin yanı sıra yeni uygulamaya koyduğumuz destekler de var'' dedi. Eker, ocak ayı ödemesi olan 530 milyon lirayı çiftçiye verdiklerini, şubat ayında da 1 milyar 922 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirerek, şöyle konuştu: ''Bu ödeme gübre, mazot sertifikalı tohum, hayvancılık ve hububat destekleridir. Son 3 yılda gübre ve mazot desteği toplam 1 milyar 200 milyon lira civarındaydı. Bu rakamın tamamını şubat ayında ödüyoruz. İlkbaharda çiftçimiz tarlasını ekecek, o arada mazot ve gübre sıkıntı çekmesin diye veriyoruz. Mart ayında 1 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz. Haziran ayına kadar 6 milyar 244 milyon liranın yüzde 90'ının üzerindeki kısmını ödemiş olacağız. Yani 5,5 milyar lira civarında bir para. Geçen yıl da ödedik aynı şekilde. Aynı takvim bu yıl da işliyor. Her yıl ocak ayında ne ödeyeceğimizi önceden ilan ediyoruz. Çiftçimiz de biliyor; hangi ayda, hangi desteği alacağını ve günü geldiğinde alıyor. 6 milyar 244 milyon lira tutan çiftçiye nakit ödemelerimizdir bunlar. Tarımsal yatırımlar ve sulama yatırımları dibi diğer ödemeleri eklemiyoruz. Bu sadece prim desteği olarak, girdi desteği olarak verdiğimiz, cebine koyduğumuz paradır. Bundan sonraki süreçte de verimliliği artırmaya, toplam üretimi artırmaya dönük tarım sanayi entegrasyonunu sağlamaya dönük desteklerimiz devam edecek.'' Eker, bu yıl organik hayvancılık desteği uygulaması başlatacaklarını ifade ederek, ''Hayvancılık desteklerin yüzde 50'si organik hayvancılığa destek olarak verilecek'' diye konuştu. Bakanlık olarak Ar-Ge desteği ödemesine de başladıklarını anlatan Eker, şöyle devam etti: ''Bu özellikle gelişme kaydetmek isteyen araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen firma ve çiftçilere sağlanan bir destek. 2011 yılı için proje başına 300 bin lira Ar-Ge desteği vereceğiz. Bu karşılıksız destek. İlanını yaptık, 1 Nisan 2011 tarihine kadar başvuru yapıldığı taktirde gerek özel sektör, gerek meslek kuruluşları ve üniversitelere destek sağlayacağız.'' Eker, Türkiye için ''olmazsa olmaz ürünleri'' desteklediklerini vurgulayarak, ''Halkın beslenmesi için önemli olan bitkiler hububat ve bakliyattır. İkisine de özel destek veriyoruz'' dedi. Eker, hayvancılıkla ilgili olarak ayrı bir hazırlık yaptıklarını ve bu konuda önümüzdeki hafta basına açıklama yapacaklarını bildirdi. -SÜT FİYATLARI- Türkiye'de süt fiyatlarının düşmesini engellemeye dönük olarak tedbir de uygulamaya koyduklarını anlatan Eker, şöyle dedi: ''Türkiye'nin ihtiyacı olan, sanayicinin ihtiyaç duyduğu 18 bin ton süt tozu var ve bu daha önce dahilde işleme rejimi kapsamında dışarıdan ithal ediliyordu. Biz Türkiye'deki üretici kendisi üretsin, sanayici ülkemizdeki çiftçinin sütünü kullansın diye destekleme kapsamına aldık. Süt, üreticiden dünya fiyatlarından alınacak ve aradaki farkı sanayiciye ödeyeceğiz. Bu 18 bin süt tozunun tamamını içerden karşılanmasına yol açacak destek mekanizması getirdik. Uygulama başladı ve 1 Şubatta ilan ettik. Buna ilave olarak süt fiyatlarının düşmesini önlemeye dönük olarak 20 bin ton süt tozuna karşılık bir destekleme daha yapıyoruz. Dolayısıyla toplamda 38 bin ton süt tozuna eş değer taze sütün piyasadan çekilmesi suretiyle fiyatının düşmesini engellemeye dönük bir proje hayata geçirdik. Hükümet olarak piyasa fiyatlarına müdahale etme gibi imkanımız olmuyor. Üreticilerle sanayiciler arasında ihale yoluyla süt fiyatları belirleniyor. Ama bizim arzumuz süt fiyatının düşüşünün önlenmesidir. Burada bizim yapabileceğimiz, süt tüketimini artırmaya dönük tedbir almaktır. 2011 yılının mayıs ve haziran ayına kadar da 380 bin ton taze sütün piyasadan çekilmesini sağlamaktır, bunu biz destekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sanayicilerimizin de hepsi değil, ama yer yer bazı yerlerde kış aylarında süt üretimi artıyor, dolayısıyla nazlanıyorlar üreticinin sütünü almakta. Bu konuda daha dikkatli ve hassas olmalarını tavsiye ediyoruz.'' -TARIM SEKTÖRÜNÜN İHRACATI- Türkiye'nin tarım sektöründe önemli gelişmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Bakan Eker, şunları söyledi: ''2010 yılı ihracatımız 12,7 milyar dolar. Bazen televizyonlarda ve çeşitli yerlerde Türkiye'nin net ithalatçı olduğu konuşuluyor. Türkiye tarımsal ürünlerin büyük bir kısmında net ihracatçıdır. Herhangi bir sıkıntımız yok.'' Bazen ''çiftçi şöyle oldu, tarım böyle oldu'' şeklinde konuşmaların dile getirildiğini, ancak bunların doğru olmadığını anlatan Eker, şunları kaydetti: ''Türkiye'deki tarımsal üretimin değerini biz 23 milyar dolar olarak devraldık. Bugün 51 milyar dolara çıktı. Avrupa'nın Fransa, İtalya ve İspanya gibi 3 ülkesini dünya tarımsal üretim değeri sıralamasında geçtik. Türkiye tarımsal üretim değeri bakımından dünyada 8'inci sıraya yükselirken, Avrupa'da birinci. 2002'de bu böyle değildi. Türkiye o dönemde dünyada 11'inci sıradaydı. Bu, Türk tarımı için büyük bir gelişme. Durduk yerde bir ülkenin bir veya iki basamak atlaması kolay değil.''