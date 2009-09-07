Çiftetelli çalmayan davulcuları bıçakla kovaladılar

Çiftetelli çalmayan ramazan davulcularını bıçakla kovaladılar.



BURSA’da kimliği belirlenemeyen alkollü 4 kişi, sahurda ‘çiftetelli’ oyun havası çalma isteklerini reddeden 2 Rmazan davulcusunu bıçakla kovaladı. Davulcular, bir eve sığınarak kurtulurken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Merkez Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi’nde dün saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rmazan davulculuğu yapan 20 yaşındaki Murat Çakır ile 18 yaşındaki Ramazan Gündoğdu’nun yanına gelen 4 kişi, ‘çiftetelli’ oyun havası çalmalarını istedi. Çakır ile Gündoğdu'nun, “Sahur vaktinde çalamayız. İnsanlar rahatsız olur” diyerek teklifi reddetmesi üzerine alkollü oldukları belirtilen kişiler, davulcuları bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine olay yerinden kaçan davulcular, yardım istedikleri bir vatandaşın evine sığındıktan sonra, cep telefonu ile polise haber verdi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen polis, davulcuları saklandıkları evden çıkarttı.



Polis çok korktuklarını söyleyen Murat Çakır ile Ramazan Gündoğdu'yu ekip otosuyla evlerine bırakırken, eşgallerini öğrendiği saldırganları yakalama için çalışma başlattı.