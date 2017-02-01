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Dünya
Deutsche Welle

Çifte vatandaş Almanlara muafiyet

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesiyle yürülüğe giren vize ambargosu çifte uyruklu Alman vatandaşlarını etkilemeyecek.

01 Şubat 2017 17:14

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD yönetimi tarafından konan vize ambargosunun çifte vatandaş Almanları etkilemeyeceğini duyurdu. Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede çifte pasaportlu Almanlar için varılan mutabakatın ayrıntılarına yer verilmedi. Daha önce yapılan açıklamalarda da ABD'ye giriş yasağının çifte uyruklu Alman vatandaşları için geçerli olmadığı belirtilmişti. ID: 826535841925312518

ABD ile ilişkiler koordinatörü Jürgen Hardt ‘çifte uyruklu Almanların eski statüsünün korunduğunu' söyledi. Hardt, "Vize ambargosuna tabi olan 7 ülkenin Alman uyruğuna geçmiş olan 130 bin vatandaşı şimdiye kadar geçerli olan şartlarla ABD vizesi için başvuruda bulunabilecekler” dedi.

Başkan Donald Trump tarafından imzalanan talimatnamenin uygulamada ‘yumuşatıldığını' belirten ABD/Almanya ilişkileri koordinatörü, ‘ABD yönetimi tarafından alınan tedbirlerin siyasi bakımdan yanlış olduğunu' sözlerine ekledi.

Irak, İran, Libya Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına 90 süreyle vize verilmesinin yasaklanması bu ülkelerden gelen çifte uyruklu Almanları da kapsamaktaydı. ABD'nin Berlin Büyükelçiliğinin internet sayfasındaki, ‘Bu ülkelerden herhangi birinin vatandaşı iseniz ve söz konusu ülkelerden gelip çifte pasaport aldıysanız şimdilik vize alamazsınız ve vize başvurusunda bunamazsınız' ibaresi Pazartesi akşamına kadar değiştirilmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Afp, AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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