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Çifte kumruların balayı cenneti

17 yaşındaki eşi Nazlıcan Tağızade ile geciken balayıları için Fransa'ya giden çift, Cannes sahilindeki 2.4 milyon Euro'luk dairesinde kalacak.

12 Eylül 2009 03:00

17 yaşındaki eşi Nazlıcan Tağızade ile geciken balayları için önceki gün Fransa'ya uçan Halis Toprak, Cannes sahilindeki 2.4 milyon Euro'luk dairesinde kalacak.

Mutluluk onların da hakkı! Evlilikleri olay olan 71 yaşındaki Halis Toprak ile 17 yaşındaki eşi Nazlıcan Tağızade, bütün sıkıntılarının ardından önceki gün balayı için Fransa’nın festivaliyle ünlü sahil kenti Cannes’a uçtu.

18 Temmuz’da Kuşadası’ndaki yazlığında sade bir törenle Tağızade ile dünyaevine giren Toprak, TMSF 2 şirketinin yönetimini devralıp 22 şirketine de
haciz işlemi başlatınca 2 Ağustos’ta çıkacağı balayını iptal etmişti.

Festival Sarayı'na komşu ev

Çiçeği  burnunda çift geciken balaylarını gerçekleştirmek için gittikleri Cannes’da Halis Toprak’ın 2.4 milyon Euro değerindeki dairesinde kalacak. Cannes’ın en gözde caddesi olan Boulevarde de la Croisette’deki deniz manzaralı daire 240 metre kare. Halis Ağa’nın dairesi Cannes Film Festivali’nin de yapıldığı Festival Sarayı’yla aynı caddede yer alıyor. Toprak’ın evinin hemen arkasında rahmetli Sakıp Sabancı’nın rezidansı var.


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