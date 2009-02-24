Çifte cinayetten yargılanacak

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğu, babasının 8 aylık hamile sevgilisini başından vurarak öldürdü.



Pittsburgh yakınlarındaki Wampum kasabasına meydana gelen olayda Jordan Brown adlı çocuğun, yaşadıkları çiftlik evinde 26 yaşındaki Kenzie Marie Houk'u, yatağında uyurken öldürdüğü belirtildi.



Brown'un cinayeti, babasının ava giderken kullanması için aldığı çocuklara özel tasarlanmış tüfekle işlediği kaydedildi.



Olay, Brown'un 4 yaşındaki kız kardeşinin cesedi bulmasının ardından çiftlik yakınlarındaki odunculara haber vermesiyle ortaya çıktı.



Cinayetin ardından servisine binerek okula giden Brown, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü.



İlk ifadesinde sabah saatlerinde evin önünde siyah bir araba gördüğünü söyleyen Brown'un yalan söylediğinin anlaşılmasının ardından odasında sakladığı silahı bulundu.



Polis dedektifleri, Brown'un böylesine kanlı bir eyleme neden giriştiğine dair henüz ellerinde bir bilgi bulunmadığını, ancak olayın muhtemelen kıskançlıkla işlenen bir cinayet olabileceğini söyledi.



Halen polis gözetiminde tutulan çocuğun Houk ve karnındaki bebeği öldürme suçlarından yetişkin gibi cinayet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.