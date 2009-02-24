T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çifte cinayetten yargılanacak

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğu, babasının 8 aylık hamile sevgilisini başından vurarak öldürdü.

24 Şubat 2009 02:00

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğu, babasının 8 aylık hamile sevgilisini başından vurarak öldürdü.

Pittsburgh yakınlarındaki Wampum kasabasına meydana gelen olayda Jordan Brown adlı çocuğun, yaşadıkları çiftlik evinde 26 yaşındaki Kenzie Marie Houk'u, yatağında uyurken öldürdüğü belirtildi.

Brown'un cinayeti, babasının ava giderken kullanması için aldığı çocuklara özel tasarlanmış tüfekle işlediği kaydedildi.

Olay, Brown'un 4 yaşındaki kız kardeşinin cesedi bulmasının ardından çiftlik yakınlarındaki odunculara haber vermesiyle ortaya çıktı.

Cinayetin ardından servisine binerek okula giden Brown, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İlk ifadesinde sabah saatlerinde evin önünde siyah bir araba gördüğünü söyleyen Brown'un yalan söylediğinin anlaşılmasının ardından odasında sakladığı silahı bulundu.

Polis dedektifleri, Brown'un böylesine kanlı bir eyleme neden giriştiğine dair henüz ellerinde bir bilgi bulunmadığını, ancak olayın muhtemelen kıskançlıkla işlenen bir cinayet olabileceğini söyledi.

Halen polis gözetiminde tutulan çocuğun Houk ve karnındaki bebeği öldürme suçlarından yetişkin gibi cinayet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24