Çifte cinayetin şüphelisi ölü bulundu

Mustafa UFAK/HİLVAN(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan İlçesi\'nde, 2 kardeşi öldürmekten aranan 52 yaşındaki Halil Can, boş arazide başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Gülaldı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmaya götürenler, taşlık arazide yerde hareketsiz yatan birini görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipler, yerdeki kişinin öldüğünü ve başına ateş edildiğini saptadı. Jandarma tarafından yapılan incelemede, cesedin Halil Can\'a ait olduğu belirlendi. Can\'ın, geçen 15 Mayıs\'ta, Adıyaman\'ın Kahta İlçesi Turanlı Mahallesi\'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabaları 26 yaşındaki Mehmet ile 20 yaşındaki İbrahim Can isimli kardeşleri öldürmekten arandığını belirledi. Halil Can\'ın üzerinden, \"Bu notu hakim ve savcılar okusun. Arazime çökmeye çalıştılar. Adam öldürmeye neden olanlar neden tutuklanmıyor? Benim bir suçum yok. Askerlik görevini yapan oğlum taziyeme gelsin\" notu çıktı. Halil Can\'ın cesedi, olay yerindeki inceleme ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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