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Çifte cinayet sanığına ceza yağdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar, 2 müebbet ve 1 ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezalarına çarptırıldı

23 Şubat 2018 22:51

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar, 2 müebbet ve 1 ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.
İznik ilçesinde boş bir dükkanda cansız bedeni bulunan Hakan İ. ve 7 Temmuz tarihinde  Ayasofya Camii tuvaletinde cesedi bulunan Necmettin P.\'nin katil zanlısı Ahmet Çakar’ın yargılanmasında karar çıktı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan sanık Ahmet Çakar’a, Necmettin P.’yi öldürmekten müebbet hapis cezası verilmişti. Hakan İ. cinayeti davasında da son kez hakim karşısına çıkan sanık hakkında karar çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen ve yapılan tetkiklerde akli dengesinin yerinde olduğu raporu verilmesinin ardından Hakan İ. cinayeti davası için hakim karşısına çıkan Ahmet Çakar’a son sözü soruldu. Sanık, tahliyesini istedi.
İlk cinayet davasından müebbet alan Ahmet Çakar’a, Hakan İ. cinayeti davasından da \'adam öldürmekten\' müebbet, \'nitelikli cinsel saldırıdan\' ağırlaştırılmış müebbet, \'hırsızlık\'tan da 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık Çakar, çifte cinayet davasından toplamda 2 kez müebbet, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası aldı.

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