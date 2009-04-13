Çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet





Konya'da alacak meselesi yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürmekten yargılanan zanlıya, 2 kez müebbet hapis cezası verildi.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının son duruşmasına, Murat Aydın (32) ve Mustafa Şanlı'yı (35) kasten öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Oğuzhan Aykut (28) ile tutuksuz yargılanan İsmail A, avukatları ve mağdur yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, dava dosyasında eksiklerin giderilerek karar aşamasına gelindiğini açıkladı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Oğuzhan Aykut, "Üzerime atılan gasp suçunu kabul etmiyorum. İsmail (tutuksuz yargılanan İsmail A), olayın başında yoktu. Ancak cesetleri attığım kuyuyu İsmail gösterdi" dedi.



Oğuzhan Aykut, Murat Aydın'ı tasarlayarak, Mustafa Şanlı'yı ise suç delillerini yok etmek amacıyla öldürmekten ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Tutuksuz yargılanan sanıklardan İsmail A'ya 1 yıl, Mustafa ve Fatih K'ye ise 10 ay hapis cezası verildi.



Oğuzhan Aykut, 20 Nisan 2008 tarihinde, halasının oğlu Murat Aydın ve Mustafa Şanlı'yı alacak meselesi yüzünden öldürmek ve cesetleri 3 arkadaşı ile birlikte kuyuya gömmek suçundan tutuklanmıştı.

