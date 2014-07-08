Çifte ajan iddialarına yanıt



Almanya'daki ABD Büyükelçiliği, Alman Dış İstihbarat Servisi'nde (BND) görevli bir ajanın ABD için casusluk yaptığı iddiasına yönelik pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD gizli servisi için çalıştığı iddia edilen bir Alman vatandaşının tutuklandığından ve çifte ajanlık yaptığına dair iddialardan “haberdar olunduğu” bilgisine yer verildi.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin, hâlihazırda devam eden soruşturmalar ve gizli servislerin faaliyetlerine yönelik suçlamalar hakkındaki tartışmalara karışmama politikası izlediği vurgulandı. Açıklamada, sorunun en doğru şekilde çözülmesi adına Alman hükümetiyle işbirliği yapıldığına dikkat çekildi.

‘CIA casusluk faaliyetinden haberdardı'

Reuters haber ajansı, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA içinden kaynakların, CIA'in Almanya dış istihbarat servisi BND içindeki casusluk faaliyetinden haberdar olduğunu belirttiklerine yer verdi. Reuters ayrıca CIA Başkanı John Brennan'ın Amerikan Kongresi'ne konuya dair bilgi vereceği, ancak görüşmenin ne zaman olacağının belli olmadığını bildirdi.