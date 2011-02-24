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Ekonomi

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMESİ 28 ŞUBATTA ANKARA (A.A)

24 Şubat 2011 21:19

-ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMESİ 28 ŞUBATTA ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, destekleme kapsamında 28 Şubatta 700 bin kişiye toplam 612 milyon lira ödeneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011 yılı ilk destek ödemelerine 25 Ocak tarihinde başladığı belirtildi. Açıklamada, 2011 yılı Şubat ayı destekleri kapsamında su ürünleri desteği, yem bitkileri desteği, süt desteği, hububat primi, sertifikalı tohumluk kullanımı desteği ve tarım sigortaları desteği olmak üzere toplam 700 bin çiftçi için 28 Şubat tarihinde 612 milyon liranın hesaplara aktarılacağı kaydedildi.

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