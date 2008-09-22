Çiftçiye bu kez Arınç azarı

Arınç, orucu bahane etti

TBMM eski Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, AKP Turgutlu İlçe Kongresi'nde yüzlerinin gülmediğini belirterek "Öldük bittik, sizden çare bekliyoruz" diyen çiftçi Süleyman Aksu'yu azarladı. Çiftçi Aksu, Arınç ile diyaloğunu sürdürünce partililer tarafından salondan çıkarıldı.Turgutlu Beledeyisi Konferans Salonu'ndaki AKP Turgutlu İlçe Kogresine katılan Bülent Arınç, kürsüden, salondaki yaklaşık 400 kişiyi yeterli bulmayıp, "İtiraf etmemiz gerekir ki bugünkü kongrenizin Turgutlu'daki Ak Parti'yi tam yansıtmadığını düşünüyorum" diyerek konuşmasına başladığı sırada araya giren çiftçi Süleyman Aksu, "Yüzümüz gülmüyor Başkanım" diyerek sitemde bulundu.Bunun üzerine Arınç, "Neden hayırdır inşallah, kalk ayağa söyle bakayım" dedi. Çiftçi Aksu, "Çiftçi mağdur, haline bakın, piyasanın haline bakın. Bir Ak Partili olarak teessüf ediyorum" dedi. Bunun ardından ikili arasındaki diyalog şöyle sürdü:Arınç "Teesüf ediyorsun, isminiz ne, neredensiniz?"Aksu "Musulcalı Köyü'ndenim"Arınç "Bittimi sözünüz?"Aksu "Bitmedi. Borcumuzu ödeyemez duruma geldik Başkanım. Evet sözüm bitti."Arınç "Geçen sene üzümden, üzüm fiyatlarından şikayetçi miydiniz Süleyman Bey? Seni memnun etmek mümkün değil, sözlerinizden belli."Aksu "Bir AK Partili olarak ben sizden bir çare bekliyorum"Bu diyaloğun ardından arınç sözlerini şöyle sürdürdü:"Anladım otur. Bakın bunlar doğru olan şeyler değil. Geçen yıl 3 YTL'ye kadar üzüm satıldı. Onun da elinde kalmamış çok fazla kazanamamış. 1.5 YTL'den başlayan üzüm 3.5 YTL'ye kadar gitti. Ben tek bir misal vermek için bunu sordum. Geçen sene hiç kimse kalkıp bize böyle ne hesap sordu ne de Allah muhafaza teşekkür etti. Yani ben her sene üzümden dolayı şikayetleri duyan, sabaha karşı Alaşehir'den `kahveden arıyorum, üzüm ne olacak' diye telefon edenlerin hiçbiri, geçen sene telefon etmedi. Herkes üzümden dolayı `Allah bin bereket versin' dedi. Ben size gerçeği söylüyorum, bu sene hükümet olarak ne yapacağımıza gelmedik. Ama siz daha lafın başında `öldük bittik' derseniz, ben sizin Ak Partililiğinizden şüphe ederim. İkincis siz geçmiş yıllardaki politikacılara benziyorsunuz. Başbakan Mersin'de bir çiftçi ile kavga etti dediler, benim Sarıgöl'de çiftçiyle kavga ettiğimi söylediler. `Çiftçi bu partiye tokadını vuracak' dediler. Kafanızı açın, bizim kavgamız çiftçi ile değil, çiftçi görüntüsü altında provokasyon yapmak isteyen gafiller ile ilgili. Çiftçiye neler yaptığımızı herkes biliyor, bu kadar yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şey öldük bittik değildir. `Öldük bittik' diyen varsa burada lütfen Ak Partinin dışına çıksın ve kendisini hayata döndürecek bir partiyi en kısa zamanda bulsun, onun için çalışsın. Yedi Senedir tek başına iktidar olan bir parti halkın yüzde 50'sinin oyunu alan bir parti, çiftçiyi öldüren bir parti değildir. Yalan söylüyorsunuz. Bu kadar utanmazlık olur mu? Bu nasıl saçma bir şey. Ne demek öldük bittik."Çiftçi Aksu, Arınç'ın bu sözleri üzerine yine "Teessüf ederim" dedi. Arınç da, "Baştan teessüf ettin zaten, sonradan söylemene gerek yok" diye karşılık verdi. Aksu, "Burada herkes biliyor ama kimse sesini çıkartmıyor" diye devam etti. Arınç "Herkes için söylüyorum o zaman. Biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bak beni oruçlu ağzımla çok konuşturma" diye çıkıştı.Çiftçi Aksu'nun konuşmak istemesi üzerine Arınç, "Lütfen lütfen hadi hadi konuştun konuşacağını. Şimdi beni dinle" dedi. Aksu'nun "Ben senin kadar Ak Partiliyim" demesi üzerine de Arınç, "Ak Partili gibi konuş o zaman. Mübarek oruç saatinde iftar saatinde bu kadar olmaz" dedi. Aksu'nun "Bana kimse yalancı diyemez" sözlerinin ardından Arınç'ın, "Tamam, hadi bakalım" demesiyle çiftçi Süleyman Aksu'nun yanına gelen partililer oturduğu yerden kaldırarak, kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkarttı. Bu tartışmanın ardından kongre yapıldı.