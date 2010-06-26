Çiftçiye AB desteği

T24 - AB'den alınacak 1.1 milyar Euro'luk (2.1 milyar lira) kaynak 42 ilde çiftçilere proje desteği olarak verilecek



Uyum sürecinde AB'den alınacak 1.1 milyar Euro'luk fon, Tarım Bakanlığı'nın da yapacağı katkıyla 2 yıl içinde çiftçilere dağıtılacak. Bakan Eker, toplamda 2.5 milyar liralık hibenin projeleri desteklemek amacıyla kullanılacağını söyledi





Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı 1 milyar 165 milyon Euro'yu, 42 ilde çiftçiye dağıtacak. Çiftçilerin sunacakların projelerin maliyetinin yüzde 50'si oranında verilecek hibelerin dağıtımı, 2011'in başında başlayıp 2013'e kadar sürecek.



AB'nin desteklediği Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Diyarbakır'da düzenlenen toplantısında konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ilk etapta 20 ilde olmak üzere toplam 42 ilde, AB'den alınan fonun üzerine konulacak parayla toplam 2.5 milyar liranın projelerin desteklemek amacıyla kullanılacağını söyledi.





1.5 milyon Euro'ya kadar fonlanacak



10 bin Euro ile 3 milyon Euro arasındaki projelerin fonlanacağını anlatan Eker, "Bize sunulacak bu tutarlardaki projelerin, yüzde 50'sini çiftçiye hibe edeceğiz. Projeyi getirin, yarısı sizden, yarısı bizden" diye konuştu. Türkiye'de son 6 yılda tarım sektörünün milli gelir içinde iki kat, ihracat içindeki payının ise üç kat arttığını ifade eden Eker, önümüzdeki dönemde özellikle tarım işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve pazarlama faaliyetleri konusunda desteklerinin süreceğini kaydetti. AB projesi kapsamında temmuzdan itibaren projeleri toplamaya başlayacaklarını belirten Eker, şöyle devam etti: "Sebze-meyve işleme, hayvansal ürünler, kırsal turizm, yerel ürünlerin geliştirilmesi ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi destek kapsamımızda olacak. Projeler kapsamında şartları yerine getiren çiftçilere 2011 yılı başından itibaren paraları ödenmeye başlanacak. Öte yandan üretici birliklerin kurulması için de çalışacağız. Örgütlenmek isteyen üreticiler desteklenerek finanse edilecek."





1.1 milyon hektar toplulaştırıldı



Türkiye'de tarım alanlarının bölünmüşlüğüne dikkat çeken Bakan Eker, iki yırla 1 milyon 180 bin hektar tarımsal arazinin toplulaştırıldığını dile getirdi. Toplulaştırma projesine 2 yıl önce başladıklarını anımsatan Eker, 2011 ilkbaharında bitecek proje kapsamında 8 bin 145 hektar arazinin daha toplulaştırılacağını söyledi.



TKDK Genel Müdürü Kerem Akgündüz de çiftçiye ön finansman sağlamak için kırsal kredi mekanizmasını geliştirdiklerini bildirdi.





3 ilde 500 köye 500 milyon dolar



Bakan Eker bölgenin tarihinde ilk defa 3 vilayeti ilgilendiren bir kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Proje kapsamında hayvancılık, meyvecilik, işleme paketleme, depolama gibi tesislere hibe desteği verdiklerini kaydeden Bakan Eker, "İlk defa bu bölgede bölgesel kırsal kalkınma programı uygulandı. 2008 yılında başladı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'ndan aldığımız krediyle birlikte Diyarbakır'ın 250 köyü, Siirt'in 125 ve Batman'ın da 125 olmak üzerine 500 köyde uygulandı. 500 köye 50 milyon dolar harcanacak" dedi.





