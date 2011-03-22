-ÇİFTÇİYE 638 MİLYON LİRA DESTEK ANKARA (A.A)- 22.03.2011 - Çiftçilere, sertifikalı tohumluk kullanımı, sertifikalı fidan desteği, çay prim desteği, hububat bakliyat desteği, anaç sığır desteği, yem bitkileri desteği ve bombus arıları desteği olmak üzere, 25 Mart tarihi itibariyle toplam 638 milyon lira ödeme yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin 25 Ocak'ta başladığı hatırlatıldı ve 25 Mart'ta da 638 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, nisan ayının ilk haftası içinde; fındıkta alan bazlı destek kapsamında, 325 bin çiftçiye 707 milyon lira ödeme yapılacağı, böylece bu dönemde toplam ödemenin 1 milyar 345 milyon liraya ulaşacağı kaydedildi.